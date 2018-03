Franco Melli: “Inzaghi deve avere il coraggio di cambiare: fuori Wallace!” E su Marusic…

FRANCO MELLI LAZIO WALLACE MARUSIC – Franco Melli, noto giornalista biancoceleste, è intervenuto questa mattina ai microfoni di ‘Radio Radio’ per commentare i risultati del weekend di Serie A: l’opinionista ha palesato grossi dubbi su alcune scelte dell’allenatore Inzaghi. Queste le sue dichiarazioni.

WALLACE – “Inzaghi sembra Sarri ultimamente: non cambia mai i suoi titolari, ma dovrebbe avere il coraggio di modificare qualcosa, soprattutto quando non ci sono i risultati. Per esempio sabato sera contro il Napoli ho visto delle cose scandalose fatte da Wallace: a parte l’autogol, sulla rete di Mertens si perde Zielinsky. Per me il brasiliano è un giocatore mediocre, non capisco come mai Inzaghi continui a dargli fiducia. Deve giocare Caceres!”.

MARUSIC – “Marusic ultimamente è un disastro, un altro dei titolari che vorrei rifiatasse un pò in panchina: contro il Napoli non l’ho mai visto dribblare, saltare l’uomo e inoltre in difesa commette molti errori. Riproporrei Basta sulla destra, o in alternativa Lulic”.