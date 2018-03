FUNERALI ASTORI. Presenti Peruzzi e una delegazione della Lazio

FUNERALI ASTORI LAZIO – Saranno presenti molte figure del calcio e non solo per l’ultimo saluto a Davide Astori. E non poteva mancare la Lazio ai funerali dell’ex Cagliari e Fiorentina. Una delegazione biancoceleste, come riporta Il Messaggero, formata dal club manager Angelo Peruzzi e il team manager Maurizio Manzini, domani sarà presente al triste evento previsto alle ore 10:00 nella Basilica di Santa Croce a Firenze.