Galliani: “Contro la Lazio ho esultato come a Doha. Ho mandato i complimenti a…”

LAZIO MILAN – Il pass per la finale di Coppa Italia lo ha strappato il Milan battendo la Lazio ai rigori. Dopo una partita combattuta i rossoneri sono riusciti a vincere e il prossimo 9 maggio giocheranno contro la Juventus la finale. L’ex ad del Milan Galliani, in un’intervista rilasciata all’Ansa, ha parlato anche del match contro la Lazio in semifinale di Coppa Italia.

GALLIANI LAZIO MILAN – “I rigori nella finale di Coppa? Ho esultato e goduto come a Doha contro la Juventus all’Olimpico. Ho mandato i complimenti a Fassone, Gattuso ed alcuni giocatori che hanno segnato e a Gigio che li ha parati.”