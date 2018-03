Garlaschelli: “La squadra ha avuto un calo fisico ma sul quarto posto sono fiducioso”

GARLASCHELLI LAZIO – L’attuale momento della Lazio è tutt’altro che positivo. Sul difficile periodo della squadra di Inzaghi è intervenuto anche Renzo Garlaschelli, ex biancoceleste che a ‘Tuttomercatoweb’ ha parlato del momento della Lazio, delle ultime partite perse e della lotta al posto Champions.

SULLA LAZIO – “Sono stati persi troppi punti per strada. In particolare la Lazio non mi è piaciuta col Genoa. Col Napoli nel primo tempo ha giocato molto bene poi è crollata nella ripresa. Ora deve esser bravo Inzaghi a tenere in mano la squadra: forse c’è stato un calo fisico ma il campionato è ancora lungo e la Lazio si riprenderà. Non credevo che in tre gare la squadra non facesse neanche un punto ma adesso arriverà in campionato il match contro il Verona e mi auguro che venga ripreso il cammino.”

SU FELIPE ANDERSON – “Non credo che il caso Felipe Anderson possa aver nuociuto. La verità è che la squadra non sta bene come un mese fa. Credo che sia un calo fisico, non vedo altri problemi.”

SUL QUARTO POSTO – “”Fino ad un mese fa dicevamo che la Lazio insieme al Napoli giocava il miglior calcio d’Italia. Ripeto, può essere un momento in cui qualche giocatore sta pagando le fatiche. Ma sul quarto posto resto fiducioso.”

J.C.