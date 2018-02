Garlaschelli: “Ho visto una brutta Lazio ma possiamo ribaltare il risultato”

GARLASCHELLI LAZIO – Il giorno dopo la sconfitta con la Steaua Bucarest si pensa già alla gara di ritorno. Ai microfoni del canale telematico biancoceleste è intervenuto Renzo Garlaschelli, ex attaccante della Lazio.

STEAUA LAZIO – “Ho visto un brutto primo tempo, con tanta confusione. Nella ripresa però è tutta colpa della Lazio, che non è riuscita a pareggiare. Sono stati commessi degli errori madornali sotto porta ma la Prima Squadra della Capitale meritava di riequilibrare il confronto: la gara di ritorno è comunque alla portata della squadra di Inzaghi. L’1-0 non è un bel risultato ma, considerando l’avversario, non c’è nulla di cui aver paura.”

MOMENTO NO – “Qualche problema ora c’è, inutile negarlo. Non sono un tecnico, ma forse il mister ha optato per troppi cambi nella formazione iniziale della gara di ieri. In questo momento, purtroppo, gli episodi non sono favorevoli, anche se nelle ultime gare i biancocelesti regalano sempre 45 minuti all’avversario.”

NANI E FELIPE – “Nani non mi ha convinto, Felipe Anderson invece ha fatto autentici danni nella difesa avversaria: peccato soltanto per quel gol sbagliato. Giovedì prossimo servirà la migliore formazione per conquistare la qualificazione agli ottavi di finale.”