Gattuso su Biglia: “Ma cosa volete da lui? Giocava così anche alla Lazio”

GATTUSO CONFERENZA LAZIO MILAN – In conferenza stampa, il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, ha parlato anche di Lucas Biglia, soprattutto concentrandosi sulle sue ottime ultime prestazioni: “Ma cosa vi aspettate da lui? Sta dando equilibrio pazzesco, non si ferma mai e dà ordine a centrocampo. Fa 12 km a partita, è lo stesso giocatore della Lazio. Ha avuto dei problemi ma oggi ci metterei la firma per come tiene il campo”.