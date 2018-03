Di Gennaro: “Inzaghi, campanello d’allarme. Crollo mentale”

NAPOLI LAZIO DI GENNARO – Antonio Di Gennaro, ex calciatore ed oggi commentatore sportivo, ha parlato della pesante sconfitta della Lazio, maturata per 4-1 sul campo del Napoli, ai microfoni di ‘RMC Sport’. In senso più ampio, poi, una breve battuta anche sull’Inter, in ottica terzo e quarto posto.

LAZIO – “La Lazio ha ceduto dal punto di vista mentale ed è una battuta d’arresto importante perché stanno prendendo troppi gol. Per Inzaghi questa sconfitta è un campanello d’allarme e domani dovrà stare attenta a Roma e Inter”.

INTER – “L’Inter rischia più della Roma perché il Bologna è più complicato del Benevento, squadra che difficilmente sarà protagonista per la salvezza. L’Inter rischia perché il Bologna è una squadra organizzata. Spalletti dev’essere bravo a gestire questa situazione”.