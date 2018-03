Di Gennaro: “Per la Lazio De Vrij non può essere un problema. Inter? Magari…”

DI GENNARO DE VRIJ LAZIO – Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, l’ex calciatore Antonio Di Gennaro ha parlato Stefan De Vrij, che come ha affermato Tare ieri nel pre-gara di Lazio-Verona, lascerà la Lazio a giugno: “La Lazio con Tare ha dimostrato di lavorare in maniera incredibile negli anni. De Vrij è un giocatore importante, valorizzato dalla Lazio, ma loro non stanno dietro a tante cose, Lotito è uno molto duro. Magari c’è un’altra squadra dietro De Vrij, magari l’Inter, ma la Lazio ha già il sostituto in casa. Per la Lazio De Vrij non può essere un problema”.