GENOA. Ballardini ci ripensa: “Alla Lazio ero stupido a non far giocare Pandev”

BALLARDINI GENOA PANDEV – Ballardini ci ripensa. Dopo aver battuto Lazio a Roma, il suo Genoa supera anche il Chievo e risale la classifica grazie al gol di Laxalt, che anche all’Olimpico aveva punito la squadra di Inzaghi. Il tecnico ex biancocleste, inoltre, ai microfoni di Sky ha voluto parlare di Pandev, dai tempi a Roma ad oggi: “Con lui sono in debito da anni, prima ero stupido a non metterlo in rosa, adesso me lo godo”, ha ammesso.

M.S.