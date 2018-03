GENOA. Ballardini: “Pandev? Alla Lazio mi fu vietato di metterlo in campo”

BALLARDINI PANDEV LAZIO – Davide Ballardini torna sulla gestione di Pandev ai tempi della Lazio. L’ex tecnico biancoceleste a Radio Rai ha commentato: “Alla Lazio aveva problemi con la società e mi fu vietato di metterlo in campo. Accettai ma fu un errore grave, tornassi indietro non lo rifarei. È un campione e un esempio per tutti. È serio e generoso”. Parole forti riguardo uno dei fatti che più hanno lasciato i tifosi sgomenti e dispiaciuti, con il conseguente addio del giocatore.