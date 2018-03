Giannichedda: “A Inzaghi sono bastati solo due anni per diventare grande. Milinkovic fortissimo”

GIULIANO GIANNICHEDDA LAZIO – Giuliano Giannichedda conosce bene la Lazio, per cui ha giocato dal 2001 al 2005, collezionando 107 presenze. Ai microfoni di Radio Rossonera, l’ex centrocampista biancoceleste ha avuto modo di dire la sua anche sull’attuale rosa di Inzaghi e sul mister stesso: queste le sue dichiarazioni.

SU INZAGHI – “Anche da calciatore Simone conosceva tutti i giocatori: dalla Lega Dilettanti italiana a quelli dei campionati stranieri. Ha sempre avuto un occhio clinico nel capire le caratteristiche dei giocatori. In soli 2 anni è davvero diventato molto bravo come allenatore. Probabilmente ha cominciato ad allenare nel momento giusto: ha smesso leggermente prima di giocare e ha accettato la proposta del presidente Lotito di entrare nel settore giovanile della Lazio. Solitamente chi proviene dalle giovanili matura già una certa esperienza da mettere a frutto in prima squadra”.

NUOVO GIANNICHEDDA – “Fare un paragone è difficile, i centrocampisti di oggi hanno tutti delle caratteristiche un po’ diverse da quelle che avevo io”.

SQUADRA IDEALE – “Dipende, se ho bisogno di un regista punto su Pjanic, se invece voglio un motorino di centrocampo abile negli inserimenti punto su Kessié. Non posso non elencare anche Milinkovic-Savic, giocatore tecnicamente fortissimo, e Bonaventura che da mezzala sta disputando un’ottima stagione”.