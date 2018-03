Giordano: “Lazio seconda per il gioco solo al Napoli. La trasferta al San Paolo? Non è facile”

GIORDANO DOPPIO EX LAZIO NAPOLI – Bruno Giordano guarderà con estrema attenzione il match di sabato sera tra Napoli e Lazio. In un’intervista al Corriere del Mezzogiorno, il doppio ex ha parlato dei partenopei e del gruppo di Inzaghi.

NAPOLI – “Noi avevamo il giocatore più forte di tutti i tempi attorno a cui fu costruita una squadra competitiva per lottare per lo scudetto. L’arma vincente di questo Napoli è il gruppo e soprattutto il gioco che ormai non è solo bello da vedere, ma concreto e con certezze”.

LAZIO – “Non viene da un buon momento, ma è in piena corsa Champions, che credo sia un obiettivo alla portata della squadra di Inzaghi. Giocare al San Paolo non è facile per nessuno, l’ambiente passionale e caloroso sarà determinante. Per il Napoli si tratta del primo vero scontro diretto del girone di ritorno, bisogna vincerlo per restare in testa al campionato e tenere dietro la Juve. Mi aspetto tanto spettacolo e gol. Il Napoli di Sarri gioca il miglior calcio della serie A, ma la Lazio viene subito dopo in fatto di qualità. Inoltre sarà interessante vedere chi la spunterà tra la squadra che segna di più contro quella che subisce meno”.