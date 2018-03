Giudice Sportivo: Luis Alberto entra in diffida

SERIE A GIUDICE SPORTIVO LAZIO – Il Giudice Sportivo ha ufficializzato le decisioni in riferimento alla ventisettesima giornata di campionato, ridotta in conseguenza al terribile decesso di Davide Astori.

LE DECISIONI – Un turno a Dzeko e Fazio (Roma), Lichtsteiner e Alex Sandro (Juventus), Gonzalez Castro (Bologna), Mattiello (Spal).

LAZIO – In casa Lazio entra in diffida Luis Alberto dopo l’ammonizione rimediata contro la Juventus. Sesta sanzione in questa Serie A per capitan Lulic, mentre l’arbitro Banti ha sventolato in faccia a Luiz Felipe il secondo giallo del suo torneo.