Giudice Sportivo: nessun sanzionato biancoceleste, Goldaniga salta la Lazio

GIUDICE SPORTIVO – Il sito ufficiale della Lega rende noto il comunicato del Giudice Sportivo in merito ai sanzionati della venticinquesima giornata di campionato. Tra questi non c’è nessun biancoceleste, sei invece gli squalificati: sono Goldaniga del Sassuolo, Milenkovic e Badelj della Fiorentina, Felipe della Spal, De Maio del Bologna e Perica dell’Udinese. Il primo salterà la gara contro la Lazio, in programma domenica 25 febbraio alle ore 15.