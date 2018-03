GIUDICE SPORTIVO. Stop per sei calciatori. C’è Leiva

GIUDICE SPORTIVO SERIE A – Sono sei i calciatori fermati per una giornata dal Giudice Sportivo. Al termine della ventiquattresima giornata di Serie A, sono stati squalificati Palacio, Masina e Mbaye del Bologna, Kessié del Milan, Mattiello della Spal e Leiva della Lazio. Il tecnico del Napoli Maurizio Sarri, nonostante l’espulsione nel match coi biancocelesti, sarà regolarmente al suo posto in panchina. Sanzioni economiche, infine, per la società partenopea e per la Fiorentina, oltre al ds del Crotone Giuseppe Ursino.