Guida, che combini? Il Var poi non aiuta mai…

GUIDA CAGLIARI LAZIO – Non mancano le polemiche in Cagliari–Lazio, anzi, in partite come queste persino il bello (come il gran gol di Ciro) viene messo da parte per dare spazio alle proteste. L’arbitraggio di Guida ha fatto discutere e non poco, e di certo continuerà a far parlare molto. Il Var poi, non ha mai aiutato la Lazio, ieri meno che mai, non dando un rigore solare a Immobile e dandone un altro al Cagliari che Guida assegna solamente una volta richiamato alla moviola.

ARBITRO CAGLIARI LAZIO – All’intervallo non si parlava di altro se non del rigore. Non c’erano indicazioni tattiche né consigli del mister, solamente tanta rabbia e tanti perché. Prima del rientro in campo sia Inzaghi che Tare hanno chiesto spiegazioni all’arbitro, che secondo il ‘Corriere dello Sport’ si è giustificato dicendo che era certo della sua decisione perché secondo lui il rigore non c’era. Secondo Guida anche il Var, diretto da Gavillucci, aveva ritenuto che quell’azione non fosse da rigore. Allora ci si chiede: come mai, se su Immobile non era rigore, il giocatore non è stato ammonito per simulazione ma solamente per le successive proteste?

J.C.