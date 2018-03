Hagi: “La Steaua può farcela, ma la Lazio ha un grande futuro davanti”

FCSB LAZIO HAGI – Stella dell’allora Steaua Bucarest dal 1986 al 1990, prima di passare, in ordine, al Real Madrid, il Brescia ed il Barcellona. Poi, il ritorno nel 2007, ma in panchina. Una fetta importante della carriera di Gheorghe Hagi è indissolubilmente legata al club prossimo avversario della Lazio nei sedicesimi di Europa League. L’ex fuoriclasse rumeno, oggi patron del Viitorul Costanza, ha concesso una bella intervista al ‘Corriere dello Sport’.

FCSB-LAZIO – “Hanno tanta esperienza, hanno passato il turno vincendo il girone, non è una partita facile per la Lazio. La Steaua può farcela, ma non dovrà sbagliare niente. Se indovina una bella giornata sarà difficile da contenere. Radu? È un grande giocatore, mi dispiace non abbia più giocato per la Romania. Considerando il budget ridotto della Lazio, stanno facendo cose incredibili. Negli ultimi due anni hanno indovinato tutto. Immobile è un grande attaccante e ci sono dei giovani di grande classe. La Lazio ha un bel futuro davanti”.

SERIE A – “Un tempo era il campionato più bello del mondo. È un calcio votato al contrasto e alla tattica, nel quale bisogna preparare bene la partita”.

IL FIGLIO IANIS – “È stato considerato uno dei 100 giovani più forti al mondo. Si è allenato un anno e mezzo con la Viola. Non è vero che aveva fretta come ha detto Pioli. Sono dispiaciuto perché la Fiorentina non gli ha dato l’opportunità”.

VIITORUL COSTANZA – “Lo scorso anno abbiamo realizzato una grande impresa, ora lottiamo per arrivare tra le prime sei. Abbiamo creato la miglior accademia della Romania, 35 giocatori su 100 della Nazionale provengono dal nostro club. Abbiamo vinto il titolo con il 72% della rosa uscita dal vivaio, realizzato in 8 anni. Era un mio dovere creare un’accademia. Abbiamo un bel budget destinato al settore giovanile. Dai 7 ai 12 anni puntiamo sui ragazzi di Costanza, dai 13 ai 18 da tutta la Romania”.