Henry: “Neymar dovrebbe cambiare sport se non vuole…”

HENRY NEYMAR MESSI – Thierry Henry, ex attaccante del Barcellona, ha lanciato una frecciatina anche piuttosto esplicita a Neymar, ex blaugrana ora al Paris Saint Germain, durante una trasmissione sportiva inglese.

HENRY SU NEYMAR – “Non so se Neymar sia andato via dal Barcellona per non trovarsi più all’ombra di Messi. Quello che so è che tutti i giocatori stanno all’ombra di Messi, e se Neymar non vuole stare all’ombra di Leo, meglio che cambi sport.”

