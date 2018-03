Il Cagliari ritira il 13 di Astori, e Romagna cambia maglia: “13 suo per sempre”

ROMAGNA CAGLIARI – Davide Astori ha giocato 6 stagioni al Cagliari con quel 13 dietro la schiena. La sua prematura scomparsa ha sconvolto tutto il mondo del calcio e Cagliari e Fiorentina, hanno deciso di ritirare il suo numero di maglia. Per la squadra viola Davide è stato l’ultimo ad indossare il 13, che adesso non potrà più essere scelto da nessun giocatore. Al Cagliari invece il numero lo aveva Romagna, che ha cambiato prendendo il 56. Il difensore sui social ha voluto lanciare un messaggio per chi lo segue.

ROMAGNA SOCIAL – “Ho parlato con Astori solo una volta ed ho apprezzato subito il suo spessore umano. È giusto che il numero 13 del Cagliari rimanga suo per sempre.

La mia stagione proseguirà con il 56, numero per me importante visto che è la data di nascita di mio padre”.