Il PSG pensa a Conte per sostituire Emery: la Nazionale perde un possibile candidato

CONTE PSG NAZIONALE – La Nazionale di calcio italiana rischia di perdere uno dei candidati alla panchina per l’immediato futuro: secondo quanto riportato dai giornali sportivi francesi, infatti, il PSG avrebbe individuato in Antonio Conte il sostituto ideale di Emery. La cocente eliminazione agli ottavi di Champions, ha convinto il club a cambiare allenatore, con il basco pronto a lasciare. Oltre a mister Conte, piacerebbero anche gli italiani Allegri e Mancini. Nella lista dei successori, tra gli stranieri emergono Pochettino e Luis Enrique, anche se il primo è dato vicino al Real Madrid e il secondo sarebbe in trattativa con il Chelsea.