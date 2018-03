Il Salisburgo genera il caso-derby

LAZIO ROMA SALISBURGO – Gloria porta gloria, ma anche fatiche. Le tre italiane qualificatesi ai quarti di finale delle due competizioni continentali saranno chiamate ad un tour de force notevole. Aprile sarà il mese spartiacque e segnerà in maniera inequivocabile le stagioni, sin qui bellissime, di Juventus, Lazio e Roma. In particolare, come ricordato da ‘La Stampa’, gli uomini di Simone Inzaghi giocheranno ben cinque partite, di cui tre in trasferta, tra il 5 ed il 18 aprile: nell’ordine, Salisburgo all’Olimpico, Udinese al Friuli, ritorno con gli austriaci, il derby e Fiorentina al Franchi.

DERBY – Per quanto anche i giallorossi abbiano lo stesso quantitativo di partite, saranno ben quattro le gare casalinghe nel suddetto arco temporale (formalmente tre, ma una trasferta è il derby): Fiorentina, Barcellona, Lazio e Genoa, col ritorno in Catalogna come unica gara fuori casa. Proprio in ottica stracittadina emergono i malumori biancocelesti, che avranno ben due giorni in meno di riposo rispetto alla Roma. La pressoché certa modifica dell’orario, dalle 18.00 alle 20.45 al posto di Napoli-Milan, appare oggettivamente davvero poca cosa.

