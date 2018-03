Immobile cerca la “rivincita” sul suo Napoli: quanti tabù da sfatare

IMMOBILE TABU GOL NAPOLI – “Contro il Napoli per uscire dalla crisi”, ha tuonato qualche giorno fa Ciro Immobile. Possibilmente con un suo gol-vittoria. Un evento che, nella sua millenaria collezione di rete, gli manca. Come sottolinea Il Messaggero, infatti, ‘Ciruzzo’ non è riuscito a segnare ai solo una volta ai partenopei, ossia la squadra per la quale tifava da bambino: quando vestiva i panni del Genoa. Ma fu un sigillo, realizzato al Ferraris, inutile che non servì al Grifone per evitare la sconfitta.

CAMBIARE LA ROTTA – Appena un gol e tante sconfitte. I confronti di Immobile contro il Napoli sembrano essere a senso unico: 8 precedenti, 7 sconfitte per la punta di Inzaghi. L’unica “gioia” è riuscita ad ottenerla con la maglia della Lazio, quando lo scorso anno strappò un pari. Ora vuole riprendersi una rivincita in maniera totale: segnare il suo primo gol al San Paolo in carriera e far tornare alla vittoria la sua Lazio.