Immobile, dall’inferno al paradiso: continua la lotta per la scarpa d’oro

IMMOBILE GOL CAGLIARI LAZIO – Il rigore mancato e poi un gol che rimarrà nella storia. La serata di Ciro Immobile inizia male, con la delusione dell’ennesimo penalty non dato, dell’ennesima svista arbitrale… Ma allo stesso tempo termina bene quando in pieno recupero, a due minuti dalla fine, Ciro con un colpo di tacco mette dentro la palla per il 2-2. Un pareggio certamente deludente per le aspettative della vigilia della Lazio, ma per come si era messa la partita un punto d’oro. D’oro come la scarpa per cui Ciro continua a lottare.

CIRO IMMOBILE LAZIO – 34 in stagione, 24 in campionato. Numeri impressionati. Solamente Chinaglia era riuscito a segnare così tanti gol in tutte le competizioni di una sola stagione. Con il gol da copertina di calciatori Panini, ieri Ciro ha raggiunto anche mostri sacri come Cavani, Kane, Salah e Messi, che con 24 gol come lui e lo stesso coefficiente di difficoltà del campionato occupano la vetta con 48 punti. Ciro è lì e vuole continuare a combattere.

J.C.