Immobile e De Vrij salutano Montesano a Pomeriggio 5. Il comico: “Ciro è Ciro, e l’olandese…”

MONTESANO IMMOBILE DE VRIJ – Enrico Montesano, si sa, è un grande tifoso biancoceleste e non ha mai fatto nulla per nascondere la sua fede calcistica. Oggi l’attore romano, ospite a Pomeriggio 5 dalla D’Urso, ha ricevuto dei saluti inaspettati, direttamente da Formello: un videomessaggio di apprezzamento e affetto da parte di Ciro Immobile e Stefan De Vrij. “Stefan si vede che è un ragazzo educato”, ha commentato il celebre comico sull’olandese. Poi la chiosa su Immobile: “Ciro è Ciro… non dimentichiamoci che è sempre il capocannoniere della Serie A”.

M.S.

Twitter: @micmarvic