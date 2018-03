Immobile-Felipe, che intesa tra i due! Il futuro della Lazio sono loro

IMMOBILE FELIPE ANDERSON – In estate quella formata da Immobile e Felipe Anderson sembrava la coppia destinata ad essere protagonista della stagione. Poi, l’infortunio del brasiliano e i tanti problemi avuti anche al rientro. Giovedì contro la Steaua però quell’intesa che hanno sempre avuto sembra tornata: tra assist e gol, i due hanno infiammato l’Olimpico, regalando alla Lazio una vittoria fondamentale che è valsa il passaggio del turno.

IMMOBILE E FELIPE – Ciro dall’inizio della stagione ha segnato 31 reti, trascinando la squadra. Felipe, rientrato da poco dopo 4 mesi di assenza, ha avuto dei problemi fisici e con la società, ma adesso sta tornando quello di sempre e anche i tifosi, con i tanti applausi che gli hanno fatto dopo la gara di giovedì, lo hanno perdonato per il periodo “no”. Di certo come riporta il ‘Corriere dello Sport’ la Lazio non può fare a meno di Luis Alberto, così come di Milinkovic. E tenere fuori uno tra Leiva e Parolo non è affatto facile. Le partite però ci sono, e sicuramente Inzaghi potrà divertirsi molto con questi giocatori. Anche Felipe e Immobile, con la loro intesa naturale, potranno giocare molto di più insieme. Il brasiliano ha le carte in regola per giocare da seconda punta alle spalle di Ciro.