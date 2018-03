Immobile e Insigne, nemici-amici. E stasera chi perde…

NAPOLI LAZIO IMMOBILE INSIGNE – Questa sera non ci saranno solamente i tre punti in palio per Immobile ed Insigne. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, i due sono chiamati a guidare le rispettive squadre al San Paolo mettendo da parte la loro amicizia, nata ai tempi di Pescara, per qualche ora. Lazio da una parte, Napoli dall’altra: di fronte le due squadre che hanno offerto il miglior calcio in Italia fin qui: chi vince prende tutto. E mangia gratis: sì, perché tra Immobile e Insigne chi perderà pagherà la cena all’altro. La speranza di tutti i tifosi biancocelesti è che sia ‘Ciruzzo’ quello a riempirsi la pancia senza tirare fuori il portafoglio.