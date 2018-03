Immobile per la prima volta titolare in Europa League: la Lazio vuole gli ottavi

LAZIO STEAUA – La Lazio vuole gli ottavi di Europa League: ad uscire con la Steaua non ci sta proprio. La squadra che Inzaghi vuole stasera è aggressiva, in grado di segnare subito e di addormentare il gioco dei rumeni. Per sbloccare subito la gara, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, farà affidamento su Immobile al fianco di Felipe Anderson. Il brasiliano ci sarà ed è pronto a riprendersi la Lazio. Accanto a lui inizialmente sembrava ci dovesse essere Nani, ma molto più probabilmente Inzaghi metterà Immobile dal primo minuto. Per Ciro sarebbe la prima da titolare in Europa League: questo fa capire quanto il mister ci tenga al passaggio del turno.

IMMOBILE LAZIO STEAUA – Dopo l’infortunio e un periodo senza segnare, lunedì scorso contro il Verona Ciro ha fatto doppietta. L’attaccante ha ripreso fiducia e stasera vuole assolutamente andare in gol per permettere alla sua Lazio di raggiungere gli ottavi.

J.C.