Immobile nella storia: eguagliati e subito superati i gol di Inzaghi in biancoceleste

IMMOBILE GOL – Ciro Immobile è nella storia della Lazio (ancora di più)! Neanche due stagioni sono bastate a Immobile per segnare 56 gol e superare nella classifica dei marcatori biancocelesti il suo allenatore, Simone Inzaghi. L’attaccante napoletano ha appena scavalcato in classifica il suo mister segnando il 55° gol valido per l’1-0 nella partita contro la Steaua Bucarest e il 56° valido per il 3-0. Le reti, oltre ad essere molto importanti per il passaggio del turno e il raggiungimento degli ottavi di Europa League, hanno permesso a Immobile di superare Inzaghi nella classifica dei bomber biancocelesti. Adesso Ciro, che ha spodestato Inzaghi dall’undicesimo posto nella classifica ed è salito subito al decimo, ha eguagliato Casiraghi.

J.C.