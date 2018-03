Immobile nella top ten dei marcatori biancocelesti: superati Inzaghi e Casiraghi

CIRO IMMOBILE LAZIO STEAUA – È una serata speciale per Ciro Immobile che in una partita è riuscito ad eguagliare e poi superare due grandi biancocelesti. I 3 gol segnati contro la Steaua hanno permesso all’attaccante napoletano di entrare nella top ten biancoceleste. Ciro, che era fermo a 54 gol, con il primo di stasera ha eguagliato Inzaghi a 55. Con il secondo lo ha superato, eguagliando Casiraghi. Con il terzo è salito a 57 reti, superandolo e piazzandosi da solo al decimo posto dei marcatori biancocelesti in neppure due anni. Adesso Immobile fa parte davvero della storia della Lazio.

J.C.