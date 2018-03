Immobile, non solo campionato: che numeri per Ciro anche in Europa League!

EUROPA LEAGUE LAZIO IMMOBILE GOL – Ciro Immobile sta vivendo una stagione ad altissimi livelli: capocannoniere in Serie A con 23 gol in 24 partite, l’attaccante napoletano ha dei numeri straordinari anche in Europa League. La punta titolare per Inzaghi nella competizione è Caicedo ma il numero 17 biancoceleste, nonostante i soli 234 minuti giocati, ha già messo a segno 5 gol. Aduriz, giocatore dell’Athletic Bilbao, è a 7 reti ed è in testa alla classifica cannonieri: Immobile potrebbe raggiungerlo già questa sera nella sfida d’andata contro la Dinamo Kiev.

UNA STAGIONE FAVOLOSA – Come ricorda il ‘Corriere dello Sport’, Immobile ha uno score di 32 gol in 34 partite giocate: la tripletta realizzata contro l’FCSB nello scorso turno l’ha reso indispensabile anche nell’unica competizione in cui il tecnico piacentino poteva lasciarlo riposare. Ma la Lazio non può fare a meno di Ciro, e Ciro vuole giocare: un binomio perfetto per portare i biancocelesti ai quarti.