Immobile punta Inzaghi: Ciro vicino al sorpasso nella classifica marcatori

IMMOBILE GOL – Contro l’Hellas è tornato a segnare dopo più di un mese d’assenza dal tabellino dei marcatori: Ciro Immobile, grazie alla doppietta messa a segno contro i veronesi, è salito a 22 reti in campionato. Numeri da capogiro, considerando che siamo ancora alla 25esima giornata e che lo scorso anno ne segnò 23 in tutto il campionato. Tra le varie competizioni quest’anno ha messo a segno 28 gol. Con la maglia della Lazio tra campionato e coppe, Immobile ha segnato 54 gol in 2 anni ed è, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, ad un passo dal superare un grande ex biancoceleste… Proprio il suo allenatore, Simone Inzaghi! Se Immobile dovesse superare il mister si posizionerebbe all’undicesimo posto. Casiraghi, che invece è fermo a 56 gol, potrebbe essere poi l’obiettivo successivo che permetterebbe a Ciro di entrare nella top ten dei giocatori biancocelesti più prolifici.

IMMOBILE – Un altro obiettivo di Immobile è la Scarpa d’oro: Kane e Cavani hanno segnato solo un gol in più a lui, 23, e Salah invece è fermo a 22 come lui. La stagione è ancora lunga e Immobile potrebbe arrivare a maggio al primo posto.

J.C.