Immobile trascina la Lazio: 6 gol in una settimana per il bomber biancoceleste

IMMOBILE SASSUOLO LAZIO – È tornato quello di sempre, quello che tutti conosciamo e soprattutto quello che ha portato la Lazio al terzo posto da agosto ad oggi. Ciro Immobile, dopo un mese senza reti, è tornato a segnare e lo sta facendo più di prima. Ha eguagliato il suo precedente record, quello di 23 gol in campionato, con una sola differenza: siamo ancora alla 26esima giornata, e lui ha già segnato così tanto. Ieri ha segnato su rigore, battendo Consigli e segnando un gol che ha chiuso la pratica Sassuolo, poi sigillata dalla seconda rete di Milinkovic. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, nonostante il freddo gelido che c’era al Mapei Stadium, Ciro ha giocato in maniche corte, forse per far vedere ancora meglio quella fascia che portava al braccio. Lulic e Parolo infatti ieri non c’erano dal primo minuto, e il compito di guidare la Lazio è stato assegnato al goleador biancoceleste.

IMMOBILE GOL – In una settimana Ciro ha messo a segno ben 6 gol. Ha fatto infatti doppietta contro l’Hellas, tripletta contro la Steaua e ieri ha segnato una rete contro il Sassuolo. Sono 32 i gol stagionali in altrettante partite. Prossimo obiettivo? Arrivare a 64 gol con la Lazio (ora è a 58) ed eguagliare anche Pandev e Klose…

J.C.