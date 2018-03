MILINKOVIC – Ieri pomeriggio la squadra è partita per la Sardegna, dove oggi si giocherà Cagliari–Lazio. In aeroporto tanti tifosi e tanti selfie e anche incontri inaspettati. Milinkovic Savic ha potuto abbracciare per qualche minuto suo fratello Vanja, portiere del Torino. Vanja, in una giornata di riposo dopo il match della squadra granata contro i giallorossi, è rimasto a Roma con la fidanzata per visitare la città eterna. In serata poi il volo, che più o meno aveva lo stesso orario di quello dei biancocelesti. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, i due si sono abbracciati e hanno chiacchierato per qualche minuto, e Sergej ha presentato Vanja anche a Tare.

MILINKOVIC CAGLIARI LAZIO – È ovviamente partito per Cagliari, ma Milinkovic oggi potrebbe non giocare. Il centrocampista ieri mattina è stato tenuto a riposo da Inzaghi e ha inoltre lamentato un affaticamento muscolare. Forse oggi partirà dalla panchina: al suo posto come mezz’ala probabilmente ci sarà Luis Alberto.

