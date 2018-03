Infantino: “Var al Mondiale? Fiducioso, si deciderà il 3 marzo”

INFANTINO FIFA VAR – Si torna a parlare di Var. La tecnologia in atto da questa stagione in Serie A, potrebbe esordire presto anche ai prossimi Mondiali. Gianni Infantino, presidente della FIFA, infatti, ha parlato come riporta La Repubblica del suo possibile utilizzo già in Russia: “VAR? Il 3 marzo si deciderà se il VAR farà parte del regolamento e diventerà un aiuto ufficiale per gli arbitri o no. Sono fiducioso e positivo, la decisione verrà presa dopo la riunione dell’IFAB”.