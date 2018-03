INTER. Comunicato ufficiale del club: “Il nostro bilancio approvato dal Covisoc”

INTER BILANCIO – L’inchiesta de ‘Il sole 24 ore’ sul bilancio dell’Inter, pubblicata in data odierna, ha lasciato a bocca aperta davvero tutti. Il giornale, dopo aver fatto alcune indagini approfondite, ha dichiarato che l’Inter non ha la disponibilità economica per iscriversi in Serie A, cosa che invece fa. Non si è fatta attendere la risposta del club. Sul proprio sito, l’Inter ha pubblicato un comunicato ufficiale.

COMUNICATO INTER – “Con riferimento a quanto apparso in data 1 marzo 2018 sulle pagine de Il Sole 24 Ore, F.C. Internazionale Milano S.p.A. tiene a precisare che il bilancio di esercizio e consolidato contengono una serie di dati ed informazioni integrative rispetto a quelle riportate nell’articolo, previste dal Codice Civile e dalle norme di legge e regolamentari in materia di bilancio di società di calcio che dimostrano come le considerazioni esposte nell’articolo stesso siano fuorvianti nei fatti e nelle interpretazioni ledendo l’immagine del club che quotidianamente opera nel rispetto delle leggi italiane e delle norme regolamentari applicate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio. Il bilancio chiuso lo scorso 30 giugno, approvato prima dagli organi societari competenti e poi dalla assemblea dei soci ha superato la verifica della Co.Vi.So.C. Il Club considera di primaria importanza il rispetto della legge e delle normative sulla predisposizione dei bilanci e tutelerà il proprio operato e la propria immagine in tutte le sedi opportune e competenti allo scopo di riconfermare che l’informativa finanziaria contenuta nel bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione è trasparente e veritiera”.