INTER. Eder: “Champions? Sarà una bella lotta con Lazio e Roma”

INTER CHAMPIONS EDER – L’Inter passa contro il Bologna vincendo per 2-1 e supera i biancocelesti in classifica. A fine gara Eder ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “Non ci aspettavamo i pareggi con Spal e Crotone, ma con Lazio e Fiorentina i pari ci stanno in un campionato. Siamo vivi, mai visto da quando sono qui. Sarà una lotta fino alla fine con Roma e Lazio per la Champions”.

TERZI IN CLASSIFICA – Poi, ai microfoni di Inter Tv, Eder ha aggiunto: “La cosa positiva è che al di là dei pareggi siamo terzi. Sono sei partite che non perdiamo. Noi con Spalletti abbiamo iniziato quest’anno, stiamo facendo bene. Anche nelle sconfitte c’è qualcosa di buono. Le cose meno buone le vediamo col mister, siamo in linea con gli obiettivi di inizio stagione. Non è facile giocare poco, il ritmo partita è molto diverso rispetto agli allenamenti. E’ difficile, ma sono contento, i compagni mi hanno aiutato. Sono contento per la squadra che è tornato alla vittoria”.

M.S.