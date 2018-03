INTER. Inchiesta shock: “Non ha i requisiti per iscriversi in A”

INTER SERIE A – L’inchiesta è di quelle che fanno rumore: “L’Inter non ha i requisiti per iscriversi in Serie A“, firmato ‘Il Sole 24 Ore’. Non usa troppi giri di parole il famoso quotidiano economico: “A leggere il bilancio dell’Inter viene da chiedersi come possa il club nerazzurro essere ammesso al campionato di Serie A. Il patrimonio netto consolidato è negativo per 83,41 milioni al 30 giugno 2017. C’è un peggioramento di quasi 29 milioni rispetto al 30 giugno 2016. Questo significa che il capitale versato dai soci è insufficiente a coprire le perdite accumulate e che la società avrebbe dovuto portare i libri in tribunale, da tempo. Il risultato netto consolidato è da anni in rosso. Nello scorso esercizio la perdita netta è stata di 24,6 milioni, inferiore ai 61,3 milioni del bilancio 2016. La FIGC non applica il fair play finanziario dell’UEFA. Nella gestione di Carlo Tavecchio e Michele Uva la Federcalcio si è data regole molto più lasche. C’è però da chiedersi come faccia la COVISOC a dare il via libera all’iscrizione di una società dal cronico deficit patrimoniale e di conto economico”.