Inter, parla Skriniar: “Serviva un gol per sbloccarci”. E sulle romane…

INTER BENEVENTO INTERVISTA SKRINIAR – Sono serviti i gol dei difensori all’Inter di Luciano Spalletti per avere la meglio sul Benevento ultimo in classifica: i colpi di testa di Skriniar prima e Ranocchia poi sono risultati decisivi nel 2 a 0 finale dei narazzurri. A fine partita, in ‘mixed zone’, è stato proprio il difensore slovacco a prendere parola: queste le sue dichiarazioni.

LA GARA – “Dopo il gol ci siamo sbloccati, abbiamo iniziato a giocare bene e tenuto palla, era importante. Poi è arrivato il secondo gol e abbiamo vinto. Spero solo di aiutare la squadra, anche segnando: in difesa abbiamo preso spesso gol al primo tiro dell’avversario e questo non aiuta la fiducia della squadra. Fa piacere aver tenuto la porta inviolata”.

LOTTA CHAMPIONS – ” Lazio e Roma? Non so chi temere di più, entrambe hanno i loro avversari e noi dobbiamo concentrarci su noi stessi. Se non vinciamo non ci importa delle altre”.

FUTURO – “Il Barcellona? Io mi vedo qui nell’Inter per diversi anni, non ho mai detto che voglio andare via ma solo che può succedere tutto. So che sui giornali sono uscite delle voci ma la traduzione era sbagliata: basta cambiare due, tre parole e cambia il senso”.