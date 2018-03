Inter in pole su de Vrij: le probabili cifre dell’accordo

DE VRIJ LAZIO – A giugno le strade di de Vrij e della Lazio si divideranno per sempre, o forse no. Il difensore non giocherà più con la maglia biancoceleste, ma sicuramente rincontrerà quei colori che ha indossato per 4 anni come avversari. L’olandese sembra infatti destinato a rimanere in Italia. In pole per lui c’è l’Inter, che già da tempo prova a portarlo a Milano.

DE VRIJ INTER – Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter sarebbe disposta ad offrire al giocatore 4,2 milioni a stagione per 5 anni. Anche lo Zenit sarebbe interessato e disposto a dare all’olandese 6 milioni a stagione. Quasi sicuramente però de Vrij resterà in Italia, proprio a Milano, sponda nerazzurra.

J.C.