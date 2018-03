INTER. Ranocchia: “Lotta Champions aperta, stanno sbagliando anche le altre”

INTER RANOCCHIA CORSA CHAMPIONS – Dopo il ko contro il Genoa, gara persa 2-0, Andrea Ranocchia ha commentato la gara ed il momento negativo dell’Inter, soffermandosi anche sulla lotta Champions che vede protagonisti i nerazzurri: queste le dichiarazioni del calciatore nel post gara.

CORSA CHAMPIONS – “Nell’arco di un campionato ci può stare un periodo così, ma speriamo duri il meno possibile per continuare la corsa al nostro obiettivo finale. Le altre non stanno andando fortissimo, quindi da domani dobbiamo lavorare e pensare alla prossima partita. E’ il momento giusto per far vedere quanta voglia abbiamo di arrivare lassù, dobbiamo reagire e il campionato è ancora lungo. Dobbiamo ritrovare la rabbia di inizio anno e vincere ogni duello. Le cause sono tante: mentali, stato fisico e tutto. Non dico che sarà facile, ma dobbiamo andare lì dopo tanti anni e tante frustrazioni”.