INTERVISTA. Carnevali: “Gara difficile, la Lazio è molto forte”

CARNEVALI SASSUOLO LAZIO – A pochi minuti dal fischio d’inizio di Sassuolo-Lazio, l’ad neroverde Giovanni Carnevali è intervenuto ai microfoni di Premium: queste le sue dichiarazioni.

GARA – “Stiamo vivendo un periodo altalenante, la gara di oggi sarà difficile, dovremo dare il meglio perché la Lazio è una squadra forte.”

MOMENTO – Il cambio di panchina ci ha portato a prestazioni migliori e buoni risultati, ma il campionato è duro e sappiamo di dover lottare fino alla fine per la salvezza. Dobbiamo badare a noi stessi e non agli altri, siamo consapevoli dei nostri mezzi. Vero il tempo per recuperare”.