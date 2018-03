INTERVISTA. Di Gennaro: “Servono i tre punti per la Champions”

DI GENNARO CAGLIARI LAZIO – Manca poco alla sfida della Sardegna Arena, prevista per le 15.00 che vedrà la Lazio affrontare il Cagliari. Il centrocampista Davide Di Gennaro, ai microfoni del canale biancoceleste, ha commentato: “Per me oggi è doppiamente emozionante. Rientro dopo 4 mesi tra i convocati qui a Cagliari e ho vissuto una settimana particolare per la perdita di un amico ed ex compagni. La Lazio però deve vincere per il campionato e giocarci al massimo la gara di Kiev. Questo campo lo conosco bene, anche se non è quello su cui giocavo. Affrontare il Cagliari fuori casa è difficile, ma vogliamo 3 punti importanti per la Champions”. Poi ha aggiunto a Premium Sport: “É stata una settimana difficile per tutti, anche oggi non sarà semplice giocare, ci sarà tanta emozione. La squadra cercherà di fare il meglio possibile e vincere questa partita”.