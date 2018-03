INTERVISTA. Dybala: “Rete pesantissima per la lotta scudetto ma il pareggio sarebbe stato più giusto”

LAZIO JUVENTUS INTERVISTA DYBALA – Finisce con una beffa per la Lazio il primo big match della 27esima giornata: una magia di Dybala all’ultimo respiro regala alla Juventus tre punti pesantissimi in chiave scudetto. Proprio il ‘man of the match’ è intervenuto ai microfoni di ‘Sky’ al termine della partita: queste le sue dichiarazioni.

GOL DELLA VITTORIA – “E’ una rete pesantissima, che dà fiducia a me e alla squadra per il proseguimento del campionato. Oggi è stata una partita durissima, questo gol ci da tanto”.

LA GARA – “E’ stata una partita fisica, le due squadre hanno lottato molto a centrocampo e c’è stato poco spettacolo. Alla fine è arrivato il gol ma se fosse finita in parità non si sarebbe scandalizzato nessuno”.

CONDIZIONE FISICA – “Sto bene, ho recuperato e mi sento bene sulle gambe: il mister mi ha chiesto se potevo giocare e io non mi sono tirato indietro. Sono contento di averla risolta con un gol”.