INTERVISTA. Gattuso: “Lazio grande squadra, siamo stati bravi a soffrire” (VIDEO)

pubblicato il 28/02

INTERVISTA LAZIO MILAN – La gara tra Lazio e Milan è finita solamente ai calci di rigore, dopo che anche i tempi supplementari sono terminati sullo 0-0. Ai microfoni di ‘Rai Sport’ è intervenuto l’allenatore rossonero Gennaro Gattuso.

LA GARA – “La Lazio è una squadra che da 7-8 mesi segna a valanga a qualsiasi squadra viene all’Olimpico. Parliamo di una grande squadra tecnicamente e fisicamente. Sapevamo di dover fare una partita di sofferenza ma siamo stati bravissimi, l’avevamo preparata così.”

KALINIC – “Chi ha giocato a calcio sa che si può sbagliare, non stava al meglio ma si è messo a disposizione per giocare 25 minuti di sofferenza. Ha grande tecnica e tengo molto a lui. Pochi gol subiti? Stiamo lavorando sui concetti, sul chiudere le linee di passaggio, sul giocare palla coperta e sul non farci imbeccare in velocità. Gli rompo le scatole ma gli ho detto che fino a giugno sarà così, i ragazzi si sono messi a disposizione.”

ALLENATORE – “Si sta parlando un po’ troppo di me ultimamente, io ho fatto tanta gavetta e nessuno mi ha mai regalato niente. La strada è ancora lunga per me, sto solo sfruttando la grande occasione capitatami.”