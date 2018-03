INTERVISTA. Giulini sta con Joao Pedro, che giura: “Sono innocente”

CAGLIARI GIULINI JOAO PEDRO – Al termine di Cagliari-Lazio, conferenza stampa straordinaria per la società sarda, con Tommaso Giulini ed il fantasista Joao Pedro, che rischia due anni di squalifica per aver assunto un diuretico proibito. Il brasiliano si dichiara estraneo ai fatti, mentre il club rossoblu, nella figura del Presidente, ribadisce la propria fiducia nel ragazzo, annunciando tuttavia che non ci sarà alcun tipo di ricorso.

JOAO PEDRO – “E’ una situazione difficile, che non avrei voluto e mi dispiace molto per la mia famiglia e la società: il Cagliari mi è vicino. Sono sicuro e fiducioso di non aver fatto nulla di illecito o illegale e non ho nulla da nascondere: è un incubo che spero finisca presto. Il medico brasiliano che mi segue mi ha prescritto un integratore e adesso dobbiamo individuare la sostanza che mi ha danneggiato: sono pronto a dare piena collaborazione alla procura federale”.

GIULINI – “Ci tenevo a essere qui per dare sostegno a Joao e ribadirgli la piena fiducia della società: sono certo della sua buona fede. Vorrei però precisare che il nostro staff sanitario non era al corrente della situazione: la società è estranea. Ricorso? No, la società non lo farà. E’ una vicenda personale del giocatore”.