INTERVISTA. Iachini: “Partiti bene, ma affrontare la Lazio…”

SASSUOLO LAZIO IACHII – Al termine della gara persa contro la Lazio, il mister del Sassuolo Iachini è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: queste le sue dichiarazioni.

LA GARA – “Oggi eravamo partiti bene, purtroppo affrontare la Lazio che tira almeno 30 volte in porta costringe gli avversari alla prudenza. Stavamo contenendo bene i biancocelesti, poi i due episodi hanno condizionato la gara. Nel frattempo avevamo creato i presupposti per accorciare o arrivare vicini alla conclusione per esempio con Babacar. Nel secondo tempo c’è stata l’inferiorità numerica ed è stato impossibile fare qualcosa di meglio”.