INTERVISTA. Immobile: “Dentro o fuori, queste le gare più belle. Non abbiamo paura di nessuno”

INTERVISTA LAZIO MILAN – Nel pre-partita di Lazio-Milan, ai microfoni del canale telematico biancoceleste e a quelli di ‘Rai Sport’, è intervenuto Ciro Immobile: queste le sue dichiarazioni.

LA GARA – “Una partita bella. Sono queste le partite che ti emozionano di più, quelle da dentro o fuori dove c’è l’adrenalina. Il Milan è un’ottima squadra, che vive un ottimo momento, sappiamo che non sarà facile, perché in fase difensiva hanno trovato compattezza. La Lazio però se gioca da Lazio non ha paura di nessuno. Ci affrontiamo ad armi pari, è la quarta volta in questo anno e ci conosciamo bene. Sappiamo i nostri valori e i nostri limiti. La Lazio dovrà fare una partita attenta e concentrata, e veloce come sappiamo noi. Sarà una sfida bella e interessante”.

LAZIO MILAN – “In campionato non è stata la vera Lazio, abbiamo giocato in maniera contratta. Non era un buon periodo per noi. All’andata, invece, abbiamo fatto bene ma non siamo stati concreti in attacco. Stasera servirà grande attenzione in fase difensiva. Poi dobbiamo riuscire a segnare”.