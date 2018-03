INTERVISTA. Immobile: “Su di me rigore più netto da quando gioco a calcio. Il gol è stato voluto”

INTERVISTA IMMOBILE CAGLIARI LAZIO – Un suo gol ha permesso alla Lazio di portare a casa un punto molto importante e insperato per come si era messa la partita: Ciro Immobile, a segno per la 24esima volta in Serie A, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ per commentare la gara.

VAR – “Non capisco perché quando i rigori sono a favore della Lazio gli arbitri non vanno mai a vedere il Var. Quella su di me era il rigore più netto da quando io gioco al calcio. La cosa che mi fa più arrabbiare è che a noi non vanno mai a rivedere gli episodi, sembra che il Var non esista per la Lazio: è lì, bisogna andare a vedere come è stato fatto per il Cagliari. Hanno deciso il rigore e si poteva fare lo stesso per noi”.

GOL – “Il mio gol è stato voluto. È proprio quello che stavo pensando di fare in quel momento. Era l’unica cosa che si potesse fare in quel momento ed è andata bene. Il cross era forte e si poteva impattare bene la palla col tacco ed è uscito fuori un bel gol. Peccato per il pareggio, perché volevamo andare via da Cagliari con una vittoria e invece adesso c’è da rimboccarsi le maniche perché giovedì c’è una partita importante”.

GARA – “Credo che abbiamo fatto un piccolo passo indietro e non ci voleva perché, come ho detto prima, il risultato ci premia a metà. Per come si era messa la partita, un punto ce lo teniamo stretto, però cercavamo i tre punti e devo dire che oggi non abbiamo fatto una bella gara”.