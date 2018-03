INTERVISTA. Inzaghi: “Ancora una volta danneggiati dal Var, così è troppo. Per la Champions…”

INTERVISTA CAGLIARI LAZIO – Al termine del match tra Cagliari e Lazio, ai microfoni di ‘Mediaset Premium’, ‘Sky’ e in conferenza stampa è intervenuto l’allenatore Simone Inzaghi, deluso dal pareggio della sua squadra ma ancora più deluso dal Var, che per l’ennesima volta penalizza i biancocelesti.

VAR – “Diventa dura la corsa alla Champions. Per quanto riguarda il Var mi sono espresso tantissimo tempo fa. Siamo stati danneggiati per l’ennesima volta. Dobbiamo andare avanti, la prestazione c’è stata. Sul rigore non concesso a noi saremmo potuti andare in vantaggio e la partita si sarebbe indirizzata: non mi va neppure di parlarne perché mi sono espresso già tempo fa. E’ sotto gli occhi di tutti che siamo penalizzati. Con la Juventus sullo 0-0 ci è stato negato un rigore a venti minuti dalla fine ma non abbiamo detto niente: secondo me era nettissimo. L’arbitro Banti con Irrati al Var non sono andati a vederlo, oggi stessa storia: l’arbitro dice che non è rigore e nessuno lo manda a vedere il Var. Nel secondo tempo succede l’esatto contrario, tra l’altro il gioco viene fermato con Cragno in possesso di palla mentre ci hanno sempre detto che il Var può essere chiamato solo a gioco fermo. Sul rigore del Cagliari, che è indiscutibile, viene interrotto il gioco che era in movimento. Noi siamo abituati e penalizzati da tutto il campionato, la Lazio ci finisce sempre in mezzo e questo è una beffa. Siamo stati bravissimi a recuperare al 95′. Dobbiamo ripartire senza pensare al Var e continuare il percorso di sacrifici e lavoro che stiamo facendo. Guida ha detto che secondo lui il rigore non c’era e quindi non so cosa gli abbia detto Gavillucci. Tanti episodi non li ho voluti commentare ma adesso non ho potuto farne a meno. È difficile così, così è un po’ troppo. I due rigori erano netti. A fine primo tempo bisognerebbe parlare di calcio ma si parlava del rigore non dato. Immobile inoltre ha ricevuto anche l’ammonizione che lo ha mandato in diffida. I miei ragazzi devono dare di più ma siamo fortemente danneggiati dal Var. Potrei continuare ma non mi va: in questo momento con i ragazzi è difficile parlare di calcio. I miei calciatori mi chiedono spiegazioni ed io non sono in grado di fornirgliene”.

LA GARA – “Il Cagliari è una squadra temibilissima in casa, ha messo tanta energia e voglia: abbiamo provato a fare il nostro gioco ma ci hanno dato filo da torcere sino alla fine. La squadra ha fatto una buona gara: il Cagliari è una squadra in salute. Siamo andati sotto due volte. Ci prendiamo la reazione della squadra che avrebbe potuto pareggiare prima. Ci portiamo via un punto. Volevamo vincere ma è andata così. Il Cagliari è una squadra intensa, organizzata bene dal suo allenatore, sono sempre pronti sulle seconde palle, si appoggiano su Pavoletti, Han mi ha fatto un’ottima impressione, Barella ha qualità, Ionita e Padoin hanno disputato una buona gara: la compagine rossoblù certamente si salverà”.

LAZIO – “Nell’arco della partita il pareggio ci sta alla grande, anzi avremmo meritato di più. Abbiamo fatto la partita: il tiro di Nani, il rigore non dato… Alla prima disattenzione segnano senza neanche accorgersene. Così le partite prendono una brutta piega. Con i rigori che non ci hanno dato e quelli inesistenti che ci hanno dato contro la classifica sarebbe diversa. La classifica però nonostante tutto è buona”.