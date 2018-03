INTERVISTA. Inzaghi: “Non meritavamo la sconfitta ma possiamo ancora qualificarci”. E su Felipe…

STEAUA LAZIO – Una Lazio piuttosto sfortunata esce sconfitta dall’Arena Nationala di Bucarest: contro lo Steaua finisce 1-0, la prossima settimana all’Olimpico gli uomini di Inzaghi cercano l’impresa. Al termine del match l’allenatore biancoceleste è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport‘, del canale tematico biancoceleste ed in conferenza stampa.

LA GARA – “È un momento difficile per quanto riguarda i risultati ma non il gioco. Dobbiamo essere bravi a ripartire già da lunedì con il Verona. La squadra in campo ha fatto quello che doveva fare. Non abbiamo meritato di perdere. Giocando così abbiamo possibilità di qualificarci. La squadra ha dato ottime risposte. Abbiamo fatto una buona gara e avremmo meritato di segnare. La palla non vuole entrare. Dispiace perché volevamo far gol in trasferta ma non ci siamo riusciti. 1-0 non è un buon risultato perché in casa dobbiamo ribaltarlo ma abbiamo possibilità di qualificarci. Dobbiamo fare di più perché quello che abbiamo fatto fino ad ora non basta. Questo risultato ci penalizza un po’ ma abbiamo buone possibilità di passare il turno. Loro avevano lo stadio dalla loro parte. 5 ammoniti sono troppi ma così è l’Europa.”

STEAUA – “L’FCSB ha messo in campo la partita che ci aspettavamo: il pubblico ha aiutato molto la compagine di Dicča; hanno provato a metterci in difficoltà, vantano delle individualità, ma questa sera non meritavano di vincere: onore comunque alla compagine romena che ha offerto una buona prestazione.”

MOMENTO NO – “Il momento negativo si supera cercando di analizzare e capire il perché. In campo abbiamo espresso un’ottima partita e non siamo riusciti a segnare. Dobbiamo fare di più perché vogliamo tornare a vincere. Dobbiamo essere meno nervosi.”

LAZIO VERONA – “Con il Verona non sarà semplice. L’Hellas ha fatto ottime partite in trasferta ma vogliamo tornare a vincere e speriamo di potercela fare.”

FELIPE ANDERSON – “Felipe ha fatto molto bene. Ci ha aiutato ma non è riuscito a segnare.”